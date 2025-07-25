Армия РФ снова атаковала Харьков дроном "Черника": что известно

Армия РФ снова атаковала Харьков дроном "Черника" / © скриншот с видео

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В центральной части Харькова, в Киевском районе, зафиксирован «прилет» вражеского дрона типа «Черника».

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, дрон попал в дорогу, в результате чего поврежден рядом расположенный многоквартирный дом. Недалеко от места попадания находятся жилые дома и медицинское учреждение.

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Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, 25 июля Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по Харькову. Оккупанты ударили по Индустриальному району.

В городе продолжаются ликвидационные работы и фиксация последствий атаки. Правоохранители работают на месте происшествия, документируя преступления российских военных.