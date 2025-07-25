- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ снова атаковала Харьков дроном "Черника": что известно
Вражеский дрон атаковал Харьков. Пока известно о прилете в Киевском районе, поврежден дом.
В центральной части Харькова, в Киевском районе, зафиксирован «прилет» вражеского дрона типа «Черника».
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, дрон попал в дорогу, в результате чего поврежден рядом расположенный многоквартирный дом. Недалеко от места попадания находятся жилые дома и медицинское учреждение.
Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним, 25 июля Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по Харькову. Оккупанты ударили по Индустриальному району.
В городе продолжаются ликвидационные работы и фиксация последствий атаки. Правоохранители работают на месте происшествия, документируя преступления российских военных.