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- Украина
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Враг ударил по Харькову дроном "Черника": куда "прилетело"
Из-за удара по Индустриальному району Харькова есть повреждения.
Российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова боевым дроном типа «Черника».
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Сначала городской голова написал в Сети, что из-за удара дроном «Черника» произошел «прилет» в частном секторе.
Впоследствии Терехов уточнил, что в Индустриальном районе было повреждено частное домовладение, гараж, выбиты стекла, повреждены гаражи и электросети.
Обошлось без раненых и погибших.
Заметим, впервые российские оккупанты атаковали Харьков дроном «Черника» 30 июня. Этот беспилотник имеет мощность боевой части, подобную к дрону «Молния», но отличается другой конструкцией и характеристиками.
Напомним, ранее 24 июля враг ударил по Харькову двумя управляемыми авиабомбами. Были повреждены 20 жилых домов, много авто, а количество пострадавших возросло до 37.