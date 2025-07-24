Враг ударил по Харькову дроном "Черника": куда "прилетело"

Российский дрон «Черника» / © скриншот с видео

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Российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова боевым дроном типа «Черника».

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Сначала городской голова написал в Сети, что из-за удара дроном «Черника» произошел «прилет» в частном секторе.

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Впоследствии Терехов уточнил, что в Индустриальном районе было повреждено частное домовладение, гараж, выбиты стекла, повреждены гаражи и электросети.

Обошлось без раненых и погибших.

Заметим, впервые российские оккупанты атаковали Харьков дроном «Черника» 30 июня. Этот беспилотник имеет мощность боевой части, подобную к дрону «Молния», но отличается другой конструкцией и характеристиками.

Напомним, ранее 24 июля враг ударил по Харькову двумя управляемыми авиабомбами. Были повреждены 20 жилых домов, много авто, а количество пострадавших возросло до 37.

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