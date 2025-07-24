Россия ударила по центру Харькова двумя КАБами — под завалами люди

Россия ударила по центру Харькова двумя КАБами / © Getty Images

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Предварительно, враг нанес авиаудару двумя управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Удар двумя КАБами по центральной части Харькова, Шевченковский район. Предварительно - жилая застройка", - отметил он.

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По уточненной информации, одна из авиабомб попала рядом с многоэтажным домом, где вспыхнули около 15 автомобилей. Есть сообщения, что под завалами могут находиться люди.

Вторая бомба попала по гражданскому предприятию. Возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают спасатели и экстренные службы. Все происшествия выясняются.

По информации Терехова, есть подтвержденная информация о трех пострадавших. Среди них – 27-летняя девушка.

Ранее сообщалось, что Россияне также ударили по Одессе. В результате очередной массированной атаки загорелся один из самых узнаваемых символов города – рынок Привоз.

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