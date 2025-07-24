Росія вдарила по центру Харкова двома КАБами — під завалами люди

Росія вдарила по центру Харкова двома КАБами / © Getty Images

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Попередньо, ворог завдав авіаудару двома керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Удар двома КАБами по центральній частині Харкова, Шевченківський район. Попередньо — житлова забудова”, — зазначив він.

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За уточненою інформацією, одна з авіабомб влучила поруч із багатоповерховим будинком, де спалахнули близько 15 автомобілів. Є повідомлення, що під завалами можуть перебувати люди.

Друга бомба влучила по цивільному підприємству. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Усі обставини з’ясовуються.

За інформацією Терехова, є підтверджена інформація про трьох постраждалих. Серед них — 27-річна жінка.

Раніше повідомлялось, що Росіяни також вдарили по Одесі. Внаслідок чергової масованої атаки загорівся один із найбільш упізнаваних символів міста — ринок Привоз.

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