ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
642
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по центру Харькова: количество раненых растет (фото)

Среди пострадавших — 10-летняя девочка, которая получила острую реакцию на стресс.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ракетный удар по центру Харькова: количество раненых растет (фото)

Обстрел Харькова 24 июля

До 22 выросло количество пострадавших от обстрела Харькова 24 июля.

Об этом стало известно из сообщения мэра Игоря Терехова.

«Предварительно — 22 пострадавших», — сообщил городской голова.

Обстрел Харькова 24 июля

Обстрел Харькова 24 июля

Согласно сообщению главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, среди пострадавших — 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс.

Обстрел Харькова 24 июля

Обстрел Харькова 24 июля

«Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасательная операция продолжается», — сообщил Синегубов.

Обстрел Харькова 24 июля

Обстрел Харькова 24 июля

На данный момент информация постоянно обновляется. Кроме медиков, на месте обстрела работают спасатели ГСЧС, правоохранители.

Обстрел Харькова 24 июля

Обстрел Харькова 24 июля

Напомним, 24 июля РФ атаковала Харьков. Нанесен удар по Шевченковскому району города. Предварительно известно, что были применены две управляемые авиабомбы, которые попали в жилую застройку.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie