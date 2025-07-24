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Ракетный удар по центру Харькова: количество раненых растет (фото)
Среди пострадавших — 10-летняя девочка, которая получила острую реакцию на стресс.
До 22 выросло количество пострадавших от обстрела Харькова 24 июля.
Об этом стало известно из сообщения мэра Игоря Терехова.
«Предварительно — 22 пострадавших», — сообщил городской голова.
Согласно сообщению главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, среди пострадавших — 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс.
«Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасательная операция продолжается», — сообщил Синегубов.
На данный момент информация постоянно обновляется. Кроме медиков, на месте обстрела работают спасатели ГСЧС, правоохранители.
Напомним, 24 июля РФ атаковала Харьков. Нанесен удар по Шевченковскому району города. Предварительно известно, что были применены две управляемые авиабомбы, которые попали в жилую застройку.