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В Италии археологи раскопали нетронутую гробницу возрастом 2600 лет
Эта первая гробница, которая сохранилась в девственном состоянии и полноценно исследуется с применением современных археологических методик.
В Италии археологи нашли редкую, нетронутую этрусскую камерную гробницу. Ее возраст оценивают примерно в 2600 лет.
Об этом пишет LiveScience.
Вокруг захоронений исследователи зафиксировали более 100 артефактов — в частности, керамику, бронзовые украшения, серебряные шпильки для волос и предметы вооружения.
Предварительные результаты анализа указывают, что, вероятно, речь идет о двух парах мужчин и женщине, однако для окончательного вывода нужны дальнейшие исследования.
«Исследователи завершили раскопки гробницы, но изучение и анализ археологических данных, полученных благодаря этому невероятному открытию, только начинается», — отметили ученые.
Команда SGARP планирует провести ряд лабораторных анализов, включая антропологическую экспертизу останков, датировку керамики и микроскопические исследования украшений и предметов быта.
Ранее сообщалось, что ученые раскопали древнюю царскую гробницу, связанную с настоящим царем Мидасом.