Археологи нашли гробницу полную сокровищ правителя мая: видео

Гробница Мая

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Археологи из Хьюстонского университета впервые успешно раскопали королевскую гробницу в древнем городе Мая Караколь, расположенном в современных лесах Белиза. Гробница, принадлежавшая Те Каабу Чаку — первому известному правителю города и основателю королевской династии Караколь, оказалась заполнена бесценными сокровищами.

Об этом пишет SmithsonianMagazine.

Город Караколь, процветавший более 1500 лет назад и вновь открытый в середине XX века, является крупнейшей археологической достопримечательностью Мая в Белизе. Его руины включают в себя пирамиды, монументы, площадки для игры и многочисленные артефакты.

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Супруги-археологи Арлен и Даян Чейз из Хьюстонского университета, уже более 40 лет возглавляющие исследования в Караколе, в этом году сосредоточились на изучении связи между Караколем и древним городом Теотихуакан.

Во время работы в северо-восточном Акрополе, комплексе зданий неподалеку от центра города, они обнаружили участок, который выглядел не раскопанным. После повторного открытия похоронной камеры, которую они исследовали еще в 1993 году, они решили раскопать пол, где сразу же натолкнулись на новую камеру. Стиль керамических сосудов свидетельствовал о чрезвычайной давности гробницы, а значительное количество красной киновари намекало на погребение лица высокого статуса.

Коллекция артефактов внутри гробницы подтвердила ее королевский статус. Исследователи обнаружили три редких набора жадеитовых ушных украшений, а также мозаичную посмертную маску, являющуюся еще большей редкостью для достопримечательностей Мая. Среди других богатств были трубки из резной кости, украшения из жадеита, маски, раковины и 11 керамических сосудов. Особенно впечатляющим был один сосуд с крышкой в форме коатимунди (представителя семьи енотов) и росписью с портретом Эк Чуа, бога торговли Мая. Другие горшки украшали изображение колибри, обезьяны, совы и правителя с копьем.

Кааб Чак сошел на престол в 331 году н.э., в начале классического периода Мая. В гробнице был найден беззубый человеческий череп и другие кости, которые, вероятно, принадлежали правителю ростом около 177 см. Находки указывают на то, что Те Кааб Чак был богатым королем-воином, активно вовлеченным в торговлю, что согласуется с верованиями Мая о божественном избрании их правителей.

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Напомним, археолог из Лос-Анджелеса Рами Романи верит, что «проклятие фараонов» реально, после того как однажды чуть не умер, когда открыл древнеегипетскую гробницу.