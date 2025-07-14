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Трамп передаст ракеты Украине, но за чужой счет: в чем подвох
Президент США Дональд Трамп согласился на поставку оружия Украине ракеты JASSM, Patriot и дроны. Но, по словам экспертов, вооружение придется оплачивать Европе.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поставлять Украине как оборонительное, так и наступательное оружие.
Однако, по словам немецкого военного эксперта Нико Ланге, речь идет не о новой помощи, а о реализации поставок, которые еще в прошлом году пообещал Джо Байден, передает Bild.
Трамп просто "достает из длинного ящика" уже готовое оружие - только теперь его оплату должны взять на себя европейские партнеры.
По словам Ланге, новые поставки включают:
ракеты-перехватчики к Patriot;
комплексы M-SHORAD;
ракеты "воздух-воздух";
боеприпасы с радиолокационным наведением;
крылатые ракеты JASSM.
Также планируется передать Украине три комплекса Patriot: два профинансирует Германия, один Норвегия. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что ведет переговоры с США по покупке этих систем:
"Мы готовы приобрести у США дополнительные Patriot и передать их Украине", - заявил он во время конференции по восстановлению Украины в Риме.
Полностью укомплектованный Patriot стоит около 1,1 млрд долларов, одна ракета-перехватчик – 4 млн долларов.
Отдельная интрига – ракеты JASSM. По данным Ланге, их готовили к отправке еще осенью 2024 года. Если Трамп позволит передать версию ER с дальностью до 1000 км (исключенную Байденом из списков), это может существенно изменить баланс.
"Это было бы очень хорошо, но пока я отношусь к этому скептически", - отметил эксперт.
В то же время Ланге критикует возвращение к риторике разделения оружия на "оборонительную" и "наступательную":
"Это не шаг вперед, а возвращение назад. Мы снова начинаем дискуссию с нуля".
Ранее стало известно, что Трамп может предоставить Украине дальнобойные ракеты JASSM для F-16.