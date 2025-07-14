Трамп передасть ракети Україні, але за чужий рахунок: у чому підступ

Американська зброя. / © facebook.com/usdos.ukraine

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Президент США Дональд Трамп заявив про готовність постачати Україні як оборонну, так і наступальну зброю.

Однак, за словами німецького військового експерта Ніко Ланґе, мова йде не про нову допомогу, а про реалізацію поставок, які ще торік пообіцяв Джо Байден, передає Bild.

Трамп просто “дістає з довгого ящика” вже готову зброю — тільки тепер її оплату мають взяти на себе європейські партнери.

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За словами Ланґе, нові постачання включають:

ракети-перехоплювачі до Patriot;

комплекси M-SHORAD;

ракети “повітря–повітря”;

боєприпаси з радіолокаційним наведенням;

крилаті ракети JASSM.

Також планується передати Україні три комплекси Patriot: два профінансує Німеччина, один — Норвегія. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтвердив, що веде переговори із США щодо купівлі цих систем:

“Ми готові придбати у США додаткові Patriot і передати їх Україні”, — заявив він під час конференції з відновлення України в Римі.

Повністю укомплектований Patriot коштує близько 1,1 млрд доларів, одна ракета-перехоплювач — 4 млн доларів.

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Окрема інтрига — ракети JASSM. За даними Ланґе, їх готували до відправки ще восени 2024 року. Якщо Трамп дозволить передати версію ER із дальністю до 1000 км (яку Байден виключив зі списків), це може істотно змінити баланс.

“Це було б дуже добре, але поки я ставлюсь до цього скептично», — зазначив експерт.

Водночас Ланґе критикує повернення до риторики поділу зброї на “оборонну” й “наступальну”:

“Це не крок уперед, а повернення назад. Ми знову починаємо дискусію з нуля”.

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Раніше стало відомо, що Трамп може надати Україні далекобійні ракети JASSM для F-16.