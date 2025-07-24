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- Наука та IT
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В Італії археологи розкопали недоторкану гробницю віком 2600 років
Ця гробниця перша, яка збереглася у незайманому стані та повноцінно досліджується із застосуванням сучасних археологічних методик.
В Італії археологи виявили рідкісну, неушкоджену етруську камерну гробницю. Її вік оцінюють у приблизно у 2600 років.
Про це пише LiveScience.
Навколо поховань дослідники зафіксували понад 100 артефактів — зокрема, кераміку, бронзові прикраси, срібні шпильки для волосся та предмети озброєння.
Попередні результати аналізу вказують, що ймовірно йдеться про дві пари чоловіків й жінки, однак для остаточного висновку потрібні подальші дослідження.
«Дослідники завершили розкопки гробниці, але вивчення та аналіз археологічних даних, отриманих завдяки цьому неймовірному відкриттю, тільки починається», — зазначили вчені.
Команда SGARP планує провести низку лабораторних аналізів, зокрема антропологічну експертизу останків, датування кераміки та мікроскопічні дослідження прикрас і предметів побуту.
Раніше повідомлялося, що вчені розкопали стародавню царську гробницю, пов’язану зі справжнім царем Мідасом.