В Італії археологи розкопали недоторкану гробницю віком 2600 років

Виявлені знахідки / © Associated Press

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В Італії археологи виявили рідкісну, неушкоджену етруську камерну гробницю. Її вік оцінюють у приблизно у 2600 років.

Про це пише LiveScience.

Навколо поховань дослідники зафіксували понад 100 артефактів — зокрема, кераміку, бронзові прикраси, срібні шпильки для волосся та предмети озброєння.

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Попередні результати аналізу вказують, що ймовірно йдеться про дві пари чоловіків й жінки, однак для остаточного висновку потрібні подальші дослідження.

«Дослідники завершили розкопки гробниці, але вивчення та аналіз археологічних даних, отриманих завдяки цьому неймовірному відкриттю, тільки починається», — зазначили вчені.

Команда SGARP планує провести низку лабораторних аналізів, зокрема антропологічну експертизу останків, датування кераміки та мікроскопічні дослідження прикрас і предметів побуту.

Раніше повідомлялося, що вчені розкопали стародавню царську гробницю, пов’язану зі справжнім царем Мідасом.

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