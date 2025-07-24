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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили вночі дронами і ракетами: скільки цілей знищила ППО

Цієї ночі росіяни атакували сім регіонів. Зафіксовано “прильоти” трьох ракет і 13 безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака РФ.

Атака РФ. / © ТСН.ua

Вночі проти 24 липня російські війська запустили по Україні 107 повітряних цілей: чотири крилаті ракети “Іскандер-К” і 103 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів. Знищено одну ракету і 90 безпілотників.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 11:30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету “Іскандер-К” та 90 ворожих БпЛА типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни”, - йдеться у повідомленні.

Вночі російські війська атакували Одеську, Миколаївську, Сумську, Харківську, Донецьку, Черкаську та Запорізьку області.

Зафіксовано влучання 13 БпЛА та трьох ракет у 11 локаціях.

За інформацією військових, росіяни запустили безпілотники з Брянська, Курська, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди та Гвардійського, що в Криму.

Нагадаємо, після переговорів у Стамбулі, вночі проти 24 липня, російські війська вдарили по безпілотниками і ракетами. Внаслідок нічного обстрілу в Україні поранено десять людей. Зокрема, дев’ятирічна дитина в Черкасах. Крім того, троє осіб загинуло в Харківській області.

Зокрема, Одеса пережила пекельну ніч. У місті пошкоджено житлові багатоповерхівки, сталися руйнування пам’яток архітектури в історичному центрі міста. “Приліт” також стався по “Привозу”. На відомому ринку пошкоджено торгові павільйони та приміщення.

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