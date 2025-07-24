Який вигляд має "Привоз" в Одесі після атаки РФ (фото, відео)

24 липня на Одесу було скоєно масовану атаку

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Уночі близько 01:20 24 липня на Одесу було скоєно масовану атаку ударними безпілотниками «Шахед» та ракетами. Одне з влучань трапилося на території ринку «Привоз».

ТСН.ua зібрав все про ситуацію на «Привозі» — фото і відео з місця подій.

«Чергова важка ніч для Одеси. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та обʼєкти в зоні ЮНЕСКО», — написав мер Одеси Геннадій Труханов.

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Наслідки атаки РФ по Привозу / © ДСНС

За його словами, всю ніч у місті працювали екстрені служби.

Наслідки атаки РФ по Привозу / © ДСНС

Наразі до ліквідації наслідків атак залучено комунальні підприємства та підрозділи мерії.

Горить Привоз в Одесі / © ДСНС

На місцях розгорнуто оперативні штаби.

Наслідки атаки по Привозу Фото: Геннадій Труханов / © Facebook/Геннадій Труханов

Наслідки атаки по «Привозу»

На відомому ринку пошкоджено торгові павільйони та приміщення.

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Наслідки атаки по Привозу Фото: Геннадій Труханов / © Facebook/Геннадій Труханов

Пожежу, що виникла на «Привозі», локалізували ДСНС-ники.

Руйнування на Привозі в Одесі Відео: Думская / © Думська

Загалом Одеса пережила пекельну ніч 24 липня.

Пожежа на Привозі / © ДСНС

Інші точки міста також постраждали: дев’ятиповерхівка, автозаправки, приватні будівлі.

Руйнування на Привозі в Одесі Відео: Думская / © Думська

Руйнування житла в Одесі

Найбільше зачепила дев’ятиповерхівка в місті: в 5–8 поверхах — сильні пошкодження, пожежі на 5-6 поверхах

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Руйнування на Привозі в Одесі Відео: Думская / © Думська

Понад 30 мешканців евакуйовано; рятувальники врятували щонайменше п’ятьох людей зі завалів. За попередньою інформацією, відомо про трьох поранених. Їм надали допомогу на місці.

© ДСНС

Також в Одесі пошкоджено Об’єкти транспорту та логістики: залізницю, порти, ринок, заправку. На рівні ОВА повідомили про влучання в житловий будинок, ринок, приватні будівлі, АЗС. Архітектурні пам’ятки історичного центру теж зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, проти 24 липня РФ вдарила не лише по Одесі. Різні регіони України зазнали атаки безпілотників і ракет. Це відбулося після зустрічі у Стамбулі. Зокрема, Харківській області загинуло троє людей.

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