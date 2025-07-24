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- Війна
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Який вигляд має "Привоз" в Одесі після атаки РФ (фото, відео)
Ситуація на «Привозі» та навколо нього після нічної атаки 24 липня.
Уночі близько 01:20 24 липня на Одесу було скоєно масовану атаку ударними безпілотниками «Шахед» та ракетами. Одне з влучань трапилося на території ринку «Привоз».
ТСН.ua зібрав все про ситуацію на «Привозі» — фото і відео з місця подій.
«Чергова важка ніч для Одеси. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та обʼєкти в зоні ЮНЕСКО», — написав мер Одеси Геннадій Труханов.
За його словами, всю ніч у місті працювали екстрені служби.
Наразі до ліквідації наслідків атак залучено комунальні підприємства та підрозділи мерії.
На місцях розгорнуто оперативні штаби.
Наслідки атаки по «Привозу»
На відомому ринку пошкоджено торгові павільйони та приміщення.
Пожежу, що виникла на «Привозі», локалізували ДСНС-ники.
Загалом Одеса пережила пекельну ніч 24 липня.
Інші точки міста також постраждали: дев’ятиповерхівка, автозаправки, приватні будівлі.
Руйнування житла в Одесі
Найбільше зачепила дев’ятиповерхівка в місті: в 5–8 поверхах — сильні пошкодження, пожежі на 5-6 поверхах
Понад 30 мешканців евакуйовано; рятувальники врятували щонайменше п’ятьох людей зі завалів. За попередньою інформацією, відомо про трьох поранених. Їм надали допомогу на місці.
Також в Одесі пошкоджено Об’єкти транспорту та логістики: залізницю, порти, ринок, заправку. На рівні ОВА повідомили про влучання в житловий будинок, ринок, приватні будівлі, АЗС. Архітектурні пам’ятки історичного центру теж зазнали пошкоджень.
Нагадаємо, проти 24 липня РФ вдарила не лише по Одесі. Різні регіони України зазнали атаки безпілотників і ракет. Це відбулося після зустрічі у Стамбулі. Зокрема, Харківській області загинуло троє людей.
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