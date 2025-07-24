Как выглядит "Привоз" в Одессе после атаки РФ (фото, видео)

24 июля на Одессу была совершена массированная атака

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Ночью около 01:20 24 июля в Одессу была совершена массированная атака ударными беспилотниками «Шахед» и ракетами Одно из попаданий произошло на территории рынка «Привоз».

ТСН.ua собрал все о ситуации на «Привозе» — фото и видео с места событий.

«Очередная трудная ночь для Одессы. Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты в зоне ЮНЕСКО», — написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Последствия атаки РФ по Привозу

По его словам, всю ночь в городе работали экстренные службы.

Последствия атаки РФ по Привозу

К ликвидации последствий атак привлечены коммунальные предприятия и подразделения мэрии. На местах развернуты оперативные штабы.

Последствия атаки по Привозу Фото: Геннадий Труханов / © Facebook/Геннадий Труханов

Последствия атаки по «Привозу»

На известном рынке повреждены торговые павильоны и помещения.

Последствия атаки по Привозу Фото: Геннадий Труханов / © Facebook/Геннадий Труханов

Пожар, возникший на «Привозе», локализовали ГСЧС-ники.

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Руйнування на Привозі в Одесі Відео: Думская / © Думская

В целом Одесса пережила адскую ночь 24 июля. Другие точки города также пострадали: девятиэтажка, автозаправки, частные здания.

Руйнування на Привозі в Одесі Відео: Думская / © Думская

Разрушение жилья в Одессе

Больше всего задела девятиэтажка в городе: в 5-8 этажах — сильные повреждения, пожары на 5-6 этажах

Руйнування на Привозі в Одесі Відео: Думская / © Думская

Более 30 жителей эвакуированы; спасатели спасли по меньшей мере пять человек из завалов. По предварительной информации, известно о трех раненых. Им предоставили помощь на месте.

Также в Одессе повреждены Объекты транспорта и логистики: железная дорога, порты, рынок, заправка На уровне ОВА сообщили о попадании в жилой дом, рынок, частные здания, АЗС.

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Напомним, против 24 июля РФ ударила не только по Одессе. Разные регионы Украины подверглись атакам беспилотников и ракет. Это произошло после встречи в Стамбуле. В частности, Харьковской области погибли три человека.

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