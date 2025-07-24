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Одеса пережила пекельну ніч: у місті сильні руйнування, є травмовані (фото)
У місті спалахнув ринок Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури в історичному центрі.
Сьогодні Одеса пережила чергову пекельну ніч. Росіяни масовано атакували місто ударними безпілотниками. Попередньо, постраждали три особи.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначається, що через атаку російської армії зруйнована житлова дев’ятиповерхівка. Наразі без житла залишилися люди, що проживали у квартирах від п’ятого до восьмого поверху. Окрім того, горіли оселі на п’ятому-шостому поверхах одного з підʼїздів.
“Є загроза обвалу конструкцій. Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували п’ятьох осіб - їх заблокувало у квартирах”, - йдеться у повідомленні.
Рятувальники працюють за іншими адресами, де виникли пожежі. Зокрема, у приватному будинку та АЗС.
Також На території ринку “Привоз” рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торговельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.
ФОТО
Як повідомлялося, вночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі. Сталися пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж. Атака пошкодила пам’ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.