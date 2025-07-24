Одеса пережила пекельну ніч: у місті сильні руйнування, є травмовані (фото)

Атака на Одесу. / © ГУ ДСНС в Одеській області

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Сьогодні Одеса пережила чергову пекельну ніч. Росіяни масовано атакували місто ударними безпілотниками. Попередньо, постраждали три особи.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що через атаку російської армії зруйнована житлова дев’ятиповерхівка. Наразі без житла залишилися люди, що проживали у квартирах від п’ятого до восьмого поверху. Окрім того, горіли оселі на п’ятому-шостому поверхах одного з підʼїздів.

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“Є загроза обвалу конструкцій. Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували п’ятьох осіб - їх заблокувало у квартирах”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники працюють за іншими адресами, де виникли пожежі. Зокрема, у приватному будинку та АЗС.

Також На території ринку “Привоз” рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торговельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.

ФОТО

Вночі росіяни масовано атакували Одесу ударними БпЛА. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Обстріл зруйнував 9-поверхівку в Одесі. / © ГУ ДСНС в Одеській області

РФ атакувала Одесу безпілотниками. / © ГУ ДСНС в Одеській області

В Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру та пам'ятки архітектури, у місті низка пожеж. / © Запорізька ОВА

Зокрема, росіяни удару завдали по ринку Привоз. / © ГУ ДСНС в Одеській області

В Одесі горить ринок Привоз. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Як повідомлялося, вночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі. Сталися пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж. Атака пошкодила пам’ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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Дата публікації 19:43, 21.07.25 Кількість переглядів 22 Будинок увесь пошматований! Наймасованіший удар по Франківську ракетами та дронами