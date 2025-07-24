Армія РФ масовано вдарила по одній з ТЕС: що відомо

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Російська армія 24 липня атакувала одну з українських теплових електростанцій. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Про це заявили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

“Ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС. Атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів”, - наголосили в Міненерго.

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У відомстві наголошують, що такі цілеспрямовані атак є “черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора”.

У якому саме регіоні було атаковано об’єкт, не повідомляється.