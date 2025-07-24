- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ масовано вдарила по одній з ТЕС: що відомо
Російська армія 24 липня атакувала одну з українських теплових електростанцій. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Про це заявили у пресслужбі Міністерства енергетики України.
“Ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС. Атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів”, - наголосили в Міненерго.
У відомстві наголошують, що такі цілеспрямовані атак є “черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора”.
У якому саме регіоні було атаковано об’єкт, не повідомляється.