Макрони подали до суду на блогерку: що дістало подружжя

Макрон з дружиною / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит подали позов про наклеп до суду США проти блогерки Кендіс Оуенс, яка поширювала неперевірені твердження про стать першої леді та їхні сімейні стосунки.

Про це пише Reuters.

У позовній заяві зазначається, що Оуенс «препарувала» зовнішній вигляд подружжя Макронів, їхній шлюб, друзів, сім’ю та особисту історію — перекручуючи все це в гротескну розповідь, призначену для принижень.

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«Результатом є невпинне цькування у світовому масштабі», — зазначає видання.

Подружжя Макронів заявляє, що Оуенс здійснювала «кампанію глобального приниження» заради просування власного подкасту, свідомо поширюючи неправду. Позов складається з 22 пунктів і містить вимогу про компенсацію збитків.

«Наклепницька кампанія Оуенс була спрямована на те, щоб переслідувати та завдавати болю нам і нашим сім’ям, а також привернути до себе увагу і славу. Ми дали їй всі можливості відмовитися від цих тверджень, але вона не захотіла», — підкреслило подружжя.

Макрон з дружиною / © Associated Press

У своєму подкасті блогерка відповіла на звинувачення. За її словами, позов переповнений фактичними неточностями, і є частиною стратегії для очорнення її репутації. Представник Оуенс назвав сам позов спробою її зацькувати після того, як Бріжит Макрон відхилила неодноразові прохання про інтерв’ю: «Це іноземний уряд, який атакує права першої поправки американського незалежного журналіста».

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Нагадаємо, 10 липня Апеляційний суд Парижа виніс рішення у справі Наташі Рей, яка називає себе незалежною журналісткою, та Амандін Руа (справжнє ім’я — Дельфін Жегюсс). Жінки у відео на YouTube заявляли, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком.

Згодом Еммануель Макрон уперше публічно розкритикував повідомлення таблоїдів щодо статі своєї дружини. За його словами, найгірше в роботі президента — це «фейкова інформація та вигадані історії», у які люди вірять і які починають переслідувати тебе, зокрема у приватному житті.