Макроны подали в суд на блогера: что достало супругов

Макрон с женой / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали иск о клевете в суд США против блогера Кэндис Оуэнс, распространявшей непроверенные утверждения о поле первой леди и их семейных отношениях.

Об этом пишет Reuters.

В исковом заявлении отмечается, что Оуэнс «препарировала» внешний вид супругов Макронов, их брак, друзей, семью и личную историю — искажая все это в гротескном рассказе, предназначенном для унижений.

Реклама

«Результатом есть неустанная травля в мировом масштабе», — отмечает издание.

Супруги Макронов заявляют, что Оуэнс осуществляла «кампанию глобального унижения» ради продвижения собственного подкаста, сознательно распространяя ложь. Иск состоит из 22 пунктов и содержит требование о компенсации ущерба.

«Клеветническая кампания Оуэнс была направлена на то, чтобы преследовать и причинять боль нам и нашим семьям, а также привлечь к себе внимание и славу. Мы дали ей все возможности отказаться от этих утверждений, но она не захотела», — подчеркнули супруги.

Макрон с женой / © Associated Press

В своем подкасте блогер ответила на обвинение. По ее словам, иск переполнен фактическими неточностями, и является частью стратегии для очернения ее репутации. Представитель Оуэнс назвал сам иск попыткой ее затравить после того, как Брижит Макрон отклонила неоднократные просьбы об интервью: «Это иностранное правительство, атакующее права первой поправки американского независимого журналиста».

Реклама

Напомним, 10 июля Апелляционный суд Парижа вынес решение по делу Наташи Рэй, которая называет себя независимым журналистом, и Амандин Руа (настоящее имя — Дельфин Жегюсс). Женщины в видео на YouTube заявляли, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

Впоследствии Эммануэль Макрон впервые публично подверг критике сообщения таблоидов о поле своей жены. По его словам, хуже всего в работе президента — это «фейковая информация и вымышленные истории», в которые люди верят и начинают преследовать тебя, в частности, в частной жизни.