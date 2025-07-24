Літо відкриттів: як BROCARD змінює уявлення про красу

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Мережа дарує одразу три яскраві відкриття в столиці, кожне з яких має свій унікальний характер і настрій.

BROCARD Niche Bar: коли аромат — це мистецтво

Першими з’явилися BROCARD Niche Bar — у ТРЦ Gulliver та Lavina Mall. Це камерні простори, де головна роль — у нішевої парфумерії. Тут немає поспіху, зате є час відчути, почути, закохатися. У кожному бутіку зібрані рідкісні композиції, які зазвичай не знайти у класичному ритейлі. Це не просто парфуми, а враження у флаконах: глибокі, емоційні, іноді провокативні. Для тих, хто давно шукає щось справжнє — це ідеальна нагода відкрити нові аромати у спокійній, натхненній атмосфері.

Тут можна отримати консультацію справжніх парфумерних експертів та відчути аромат як історію, що відкривається поступово — у нотах, образах і сенсах.

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Це місце для тих, хто втомився від масового і хоче знайти власний парфумерний почерк.

У серпні — відкриття флагмана нового формату: BROCARD Beauty Garden

Головна премʼєра сезону — ще попереду. Наприкінці літа відкриється BROCARD Beauty Garden у ТРЦ Respublika Park — простір площею понад 1700 м², створений для дослідження себе через красу. Це новий концепт, більш «молодий» і емоційний, із сучасним дизайном, новими категоріями товарів (аптечна косметика, БАДи, sexual wellness, аксесуари), а також ексклюзивними сервісами. Тут буде все — від персонального підбору аромату з «Парфумерним сомельє», до безкоштовної діагностики шкіри й волосся. І головне — щотижневі активності для клієнтів, які точно не дадуть нудьгувати: beauty-знайомства, експрес-догляди, презентації новинок і натхнення у кожному кроці.

Це не просто б’юті-магазин — це зона досвіду, де можна підібрати аромат до себе, текстуру до настрою, ритуал до ритму життя.

«Ми хочемо, щоб кожен покупець почувався бажаним. Саме тому ми перебудували не лише інтерʼєр, а й підхід до сервісу», — пояснює Олена Лада, директорка зі стратегічного розвитку BROCARD.

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Це літо у BROCARD — про новий досвід, інший погляд на звичне та красу, яку не потрібно вигадувати. Її просто треба відчути.