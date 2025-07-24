Ще дві країни на межі війни: що відомо про авіаудари та сутички

Камбоджа звинуватила Бангкок у грубому порушенні суверенітету / © Фото: Наталія Власенко

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Таїланд здійснив авіаудари по Камбоджі на спірному кордоні. Там тайські військові завдали повітряних ударів по об’єктах на камбоджійській території. Камбоджа своєю чергою звинуватила Бангкок у грубому порушенні суверенітету та назвала дії сусідів «варварськими».

Про це йдеться у повідомленнях низки західних медіа, зокрема CNN іThe Guardian.

Унаслідок обстрілів загинули щонайменше 8 цивільних громадян Таїланду, серед поранених — семеро військовослужбовців і троє мирних жителів, включаючи п’ятирічну дитину.

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Причина військового загострення

Ситуація на кордоні загострилася після інциденту, коли тайський військовий серйозно постраждав від вибуху міни, що призвело до втрати кінцівок. Це стало підставою для подальших дій тайських збройних сил.

Хронологія подій

24 липня армія Таїланду завдала ударів винищувачами F-16 по військових об’єктах Камбоджі. За повідомленнями з офіційних джерел, знищено два військові штаби. Бангкок стверджує, що мішенню стали виключно військові об’єкти.

Зі свого боку, Камбоджа заявила про вторгнення на її територію та попередила про «жорстку відповідь». Міністерство оборони Камбоджі звинуватило тайську армію в агресії та пригрозило контрдіями.

Бойові дії на прикордонні

Збройні сутички спалахнули в районі стародавнього храму Та Муен Тхом. Обидві сторони звинувачують одна одну у провокаціях та першому відкритті вогню. Повідомляється про використання дронів, стрілецької зброї та важкої артилерії. Внаслідок артобстрілів було пошкоджено цивільну інфраструктуру в провінції Сурін.

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Жертви та гуманітарна ситуація

За офіційними даними, серед загиблих — 8 мирних жителів Таїланду. Один з артобстрілів поцілив у магазин у районі Бан Нам Єн. Також поранено кількох солдатів та цивільних, у тому числі малолітню дитину. Медичні заклади поблизу зони конфлікту проводять евакуацію.

Реакція політичної влади сторін

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет виступив із заявою, у якій зазначив, що країна захищає себе від неспровокованої атаки. Камбоджа висловила бажання зберігати мир, однак наголосила, що буде змушена діяти у відповідь.

23 липня Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі й оголосив висилку камбоджійських дипломатів. Підставою став вибух міни, що поранив тайського солдата. Таїланд вважає, що Камбоджа повторно замінувала територію, Камбоджа ж натомість апелює до історичної наявності мін із часів громадянських воєн.

Нагадаємо, навесні у Бангкоку стався руйнівний землетрус. Сім’я українців опинилася в епіцентрі трагедії.

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