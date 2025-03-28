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Бангкок здригнувся від потужного землетрусу: обвалився будинок
Наразі про постраждалих чи загиблих не повідомляється.
У Бангкоку розпочали евакуацію мешканців із висотних будинків через землетрус магнітудою 7,7.
Про це повідомляє Associated Press.
Землетрус розпочався о 13:30 за місцевим часом. За даними агентства, підземні поштовхи тривали близько 10 хвилин.
Внаслідок землетрусу в Бангкоку обвалився недобудований висотний будинок. Журналісти зазначили, що стовп пилу було видно з різних точок міста, про постраждалих невідомо.
До цього в Чилі стався землетрус магнітудою 5,4. Епіцентр підземних поштовхів перебував за 123 км на схід від міста Альто-Оспісіо, де проживає 105 тисяч осіб.
Раніше повідомлялося, що в Ірані стався землетрус біля ядерного об’єкта.