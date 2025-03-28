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Бангкок вздрогнул от мощного землетрясения: обрушился дом
Пока о пострадавших или погибших не сообщается.
В Бангкоке начали эвакуацию жителей из высотных домов из-за землетрясения магнитудой 7,7.
Об этом сообщает Associated Press.
Землетрясение началось в 13:30 по местному времени. По данным агентства, подземные толчки продолжались около 10 минут.
В результате землетрясения в Бангкоке обрушился недостроенный высотный дом. Журналисты отметили, что столб пыли был виден с разных точек города, о пострадавших неизвестно.
До этого в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 123 км к востоку от города Альто-Осписио, где проживает 105 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Иране произошло землетрясение у ядерного объекта.