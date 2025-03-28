ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1012
Время на прочтение
1 мин

Бангкок вздрогнул от мощного землетрясения: обрушился дом

Пока о пострадавших или погибших не сообщается.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Из-за землетрясения объявили эвакуацию жителей многоэтажек

Из-за землетрясения объявили эвакуацию жителей многоэтажек / © Associated Press

В Бангкоке начали эвакуацию жителей из высотных домов из-за землетрясения магнитудой 7,7.

Об этом сообщает Associated Press.

Землетрясение началось в 13:30 по местному времени. По данным агентства, подземные толчки продолжались около 10 минут.

В результате землетрясения в Бангкоке обрушился недостроенный высотный дом. Журналисты отметили, что столб пыли был виден с разных точек города, о пострадавших неизвестно.

До этого в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 123 км к востоку от города Альто-Осписио, где проживает 105 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Иране произошло землетрясение у ядерного объекта.

Дата публикации
Количество просмотров
1012
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie