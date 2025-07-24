У Путіна зробили заяву про меморандуми України і Росії

Кремль. / © Associated Press

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Під час переговорів у Стамбулі 23 липня Україна і РФ обговорили підготовлені раніше меморандуми. У Кремлі заявляють, що позиції України та РФ "далекі одна від одної" в цих документах.

Про це заявив очільник російської делегації, помічник “фюрера” Володимир Мединський.

З його слів, сторони “довго обговорювали позиції, викладені нашими сторонами в меморандумах, які передали минулого разу”.

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“Позиції досить далекі одна від одної. Але ми домовилися продовжувати контакти як на рівні делегацій, так – ми сподіваємося – оперативно на рівні робочої групи", – висловився Мединський.

Зауважимо, серед вимог агресорки Росії, що прописані у тексті їхнього меморандуму, - відмова від територій - навіть тих, що не були окуповані російською армією, також виведення ЗСУ з усіх цих областей. Зокрема, серед вимог також нейтралітет України, встановлення граничної чисельності ЗСУ та інших формувань, припинення постачання військової допомоги від союзників та виключення присутності армії третіх країн на українській території тощо.

Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі відбулися переговори України і Росії за посередництва турецької сторони. Київ і Москва домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб. Рішення про четвертий раунд переговорів РФ та України ухвалюватиметься після виконання нових домовленостей.

Відомо, що Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів - президента Володимира Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна до кінця серпня 2025 року. Такі переговори можуть відбутися за участі президентів Туреччини Реджепа Ердогана та США Дональда Трампа.

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Тим часом Росія запропонувала продовжувати переговори у новому форматі - онлайн, щоб «заощадити час та гроші». Росіяни запропонували сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн: з політичних, гуманітарних та військових питань.

Дата публікації 20:23, 23.07.25 Кількість переглядів 66 Тут дуже багато преси РФ! Третій раунд переговорів у Стамбулі - наживо