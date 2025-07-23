Росія пропонує продовжувати переговори у новому форматі

Очільник російської делегації Володимир Мединський / © Associated Press

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Російська сторона на переговорах у Стамбулі 23 липня запропонувала продовжувати переговори онлайн, щоб «заощадити час та гроші».

Про це заявив на брифінгу очільник російської делегації Володимир Мединський.

За його словами, росіяни запропонували сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн: з політичних, гуманітарних та військових питань.

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За словами Мединського, це допоможе заощадити час та гроші, які витрачаються на поїздки до Стамбула.

Він повідомив, що українська сторона вирішила розглянути пропозицію щодо робочих груп.

Очільник російської делегації також анонсував ще один великий обмін полоненими — близько 1200 осіб з обох сторін.

Окрім того, він заявив про готовність віддати на поховання тіла 3 тисяч українських воїнів, додавши, що Росія вже передала понад 7 тисяч тіл бійців ЗСУ та отримала невелику кількість своїх.

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Нагадаємо, на переговорах у Стамбулі російська сторона також запропонувала оголошувати короткотривалі перемир’я на лінії фронту, щоб забрати своїх поранених та загиблих бійців.

Українська сторона під час переговорів заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі.

Окрім того, Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів двох країн до кінця серпня 2025 року.