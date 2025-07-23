Россия предлагает продолжать переговоры в новом формате

Глава российской делегации Владимир Мединский / © Associated Press

Реклама

Российская сторона на переговорах в Стамбуле 23 июля предложила продолжать переговоры онлайн, чтобы «сэкономить время и деньги».

Об этом заявил на брифинге глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, россияне предложили сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Реклама

По словам Мединского, это поможет сэкономить время и деньги, которые тратятся на поездки в Стамбул.

Он сообщил, что украинская сторона решила рассмотреть предложение о рабочих группах.

Глава российской делегации также анонсировал еще один большой обмен пленными — около 1200 человек с обеих сторон.

Кроме того, он заявил о готовности отдать на захоронение тела 3 тысяч украинских воинов, добавив, что Россия уже передала более 7 тысяч тел бойцов ВСУ и получила небольшое количество своих.

Реклама

Напомним, на переговорах в Стамбуле российская сторона также предложила объявлять кратковременные перемирия на линии фронта, чтобы забрать своих раненых и погибших бойцов.

Украинская сторона во время переговоров заявила о готовности к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

Кроме того, Украина предложила РФ провести встречу лидеров двух стран до конца августа 2025 года.