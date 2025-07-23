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Переговоры в Стамбуле завершились: на что согласились россияне
Стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц.
Вечером в среду, 23 июля, в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между делегациями Украины и России, которые проходили при посредничестве турецкой стороны.
О завершении переговоров передают пропагандисты российского агенства ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц,
Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины будет приниматься после выполнения новых договоренностей.
Встреча в Турции проходила за П-образным столом. Российская и украинская делегации сидели друг напротив друга, турецкая сторона - посередине.
Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, российскую - помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский, турецкую - глава МИД Хакан Фидан.
Напомним, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция имеет необходимую инфраструктуру для мониторинга соблюдения потенциального прекращения огня в Украине.