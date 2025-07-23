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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори в Стамбулі завершились: на що погодились росіяни

Сторони домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
переговори в Стамбулі

Переговори делегацій України та Росії у Стамбулі 23 липня / © Associated Press

Увечері в середу, 23 липня, у Стамбулі завершився третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії, які відбувалися за посередництва турецької сторони.

Про завершення переговорів передають пропагандисти російського агенства ТАСС з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що сторони домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб,

Рішення про четвертий раунд переговорів РФ та України прийматиметься після виконання нових домовленостей.

Зустріч у Туреччині відбувалася за П-подібним столом. Російська та українська делегації сиділи одна навпроти одної, турецька сторона — посередині.

Українську делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєров, російську — помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський, турецьку — голова МЗС Хакан Фідан.

Нагадаємо, турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан заявив, що Туреччина має необхідну інфраструктуру для моніторингу дотримання потенційного припинення вогню в Україні.

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