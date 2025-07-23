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США согласовали продажу Украине системы HAWK и БМП Bradley
США разрешили продать Украине ракетные комплексы HAWK и боевые машины пехоты Bradley.
Соединенные Штаты разрешили продать Украине ракетные комплексы HAWK Phase III на сумму $172 миллиона и боевые машины пехоты Bradley на сумму $150 миллионов.
Об этом говорится в прессрелизах официального сайта Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA).
В частности, в пакет поддержки HAWK входят пятитонные грузовики, реконструкция и капитальный ремонт огневых установок противовоздушной обороны HAWK, запасные части к ракетам MIM-23, инструменты, средства диагностики, контейнеры для хранения.
Общая стоимость оценивается в $172 млн.
Согласно информации из открытых источников, полученные Украиной комплексы HAWK показали высокую эффективность против российских крылатых ракет и дронов-камикадзе Shahed.
Второй пакет одобряет продажи Украине боевых машин пехоты Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также связанного с ними оборудования на сумму около 150 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что Украина получит американские системы ПВО Patriot не раньше весны 2026 года.