США согласовали продажу Украине системы HAWK и БМП Bradley

БМП Bradley. Фото иллюстративное / © commons.wikimedia.org

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Соединенные Штаты разрешили продать Украине ракетные комплексы HAWK Phase III на сумму $172 миллиона и боевые машины пехоты Bradley на сумму $150 миллионов.

Об этом говорится в прессрелизах официального сайта Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA).

В частности, в пакет поддержки HAWK входят пятитонные грузовики, реконструкция и капитальный ремонт огневых установок противовоздушной обороны HAWK, запасные части к ракетам MIM-23, инструменты, средства диагностики, контейнеры для хранения.

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Общая стоимость оценивается в $172 млн.

Согласно информации из открытых источников, полученные Украиной комплексы HAWK показали высокую эффективность против российских крылатых ракет и дронов-камикадзе Shahed.

Второй пакет одобряет продажи Украине боевых машин пехоты Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также связанного с ними оборудования на сумму около 150 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Украина получит американские системы ПВО Patriot не раньше весны 2026 года.

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