США погодили продаж Україні системи HAWK і БМП Bradley

БМП Bradley. Фото ілюстративне / © commons.wikimedia.org

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Сполучені Штати дозволили продати Україні ракетні комплекси HAWK Phase III на суму $172 мільйони та бойові машини піхоти Bradley на суму $150 мільйонів.

Про це йдеться у пресрелізах офіційного сайту Агентства зі співробітництва в галузі безпеки та оборони США (DSCA).

Зокрема, до пакету підтримки HAWK входять п’ятитонні вантажівки, реконструкцію та капітальний ремонт вогневих установок протиповітряної оборони HAWK, запасні частини до ракет MIM-23, інструменти, засоби діагностики, контейнери для зберігання.

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Загальна вартість оцінюється у $172 млн.

Згідно інформації з відкритих джерел, отримані Україною комплекси HAWK показали високу ефективність проти російських крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed.

Другий пакет схвалює продажу Україні бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов’язаного з ними обладнання на суму приблизно 150 мільйонів доларів.

Раніше стало відомо, що Україна отримає американські системи ППО Patriot не раніше весни 2026 року.

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