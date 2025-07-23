Росія пропонує короткі перемир'я на фронті: з якою метою

Війна Росії проти України / © ТСН

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Під час третього раунду переговорів між Україною та Росією, які відбулися 23 липня у Стамбулі, російська сторона запропонувала оголошувати короткотривалі перемир’я на лінії фронту.

Про це повідомив на брифінгу очільник російської делегації Володимир Мединський, заяву якого цитують російські пропагандисти.

«Ми пропонуємо розглянути питання оголошення на лінії фронту коротких по 24-48 годин перемир’я, щоби зібрати поранених, зібрати трупи своїх бійців», — сказав він.

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Раніше стало відомо, що одним із результатів переговорів у Стамбулі стала домовленість про те, щоб провести обміни не лише військових, а й цивільних осіб.

Нагадаємо, українська сторона під час переговорів заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі.

Окрім того, Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів двох країн до кінця серпня 2025 року.