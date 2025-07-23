Секретар РНБО Рустем Умєров очолює українську делегацію на переговорах у Туреччині / © Суспільне

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Україна пропонує РФ провести переговори президента Володимира Зеленського й очільника Кремля Влодимира Путіна до кінця серпня 2025 року.

Про це сказав секретар РНБО Рустем Умєров, який 23 липня очолює українську делегацію на переговорах у Туреччині, передає «Суспільне».

«Ми пропонуємо російській стороні провести зустріч лідерів Росії та України до кінця серпня», — сказав Умєров.

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Переговори України та РФ, за словами Умєрова, можуть відбутися за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана та президента США Дональда Трампа

Українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі.

Також обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними. Російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.

ТАкож стало відомо, що переговори в Туреччині завершилися 23 липня ввечері. Сторони, зокрема, домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також озвучив очікування від переговорів у Туреччині і анонсував новий обмін.

Зазначимо, що сьогодні, 23 липня, українська делегація прибула до Туреччини. Її очолює секретар РНБО Рустем Умєров.

Пізніше з’явилася інформація про зустріч Умєрова з головою російської делегації Мединським.

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