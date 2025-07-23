Українська делегація прибула до Туреччини: що відомо

Переговори в Туреччині / © Associated Press

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Українська делегація прибула до Туреччини для участі у переговорах із представниками Російської Федерації. Делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Про це повідомили джерела Суспільного в Офісі президента.

Сьогодні, 23 липня, о 19:00 у Стамбулі мають розпочатися перемовини. Основна тема обговорення — підготовка потенційної зустрічі на найвищому рівні.

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Перед переговорами з російською стороною українські представники планують зустріч з турецькими колегами в Анкарі.

Президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив, що Україна готується до чергового раунду переговорів із Росією, які мають відбутися у Стамбулі.

Сьогодні глава держави вже затвердив склад делегації. Її очолив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. До переговорної групи увійшли представники Офісу президента, МЗС, ЗСУ, СБУ, розвідки та інших ключових установ.

Раніше у Кремлі заявляли, що жодних змін у складі російської групи немає. Її знову очолюватиме помічний «фюрера» Володимир Мединський. Нібито під час нового раунду переговорів сторони мають обмінятися меморандумами.

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