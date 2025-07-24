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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

День ангела 24 липня: кого та як вітати з іменинами

24 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 24 липня, день ангела

Який сьогодні, 24 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 24 липня

24 липня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Бориса, Гліба, Давида, Івана, Миколу, Опанаса, Романа, Христину.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “східний”. В дитинстві впертий, пустотливий. В дорослому віці стає винахідливим, відрізняється зразковою моральністю.

Борис — давньоперсидське ім’я, перекладається як “спадкоємець”. В дитинстві впертий, емоційний. В дорослому віці стає вольовим, повністю віддається роботі.

Гліб — скандинавське коріння, тлумачиться як “улюбленець Бога”. В дитинстві незграбний, тихий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, тактовним.

Давид — давньоєврейське походження, означає “улюблений”. В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає новатором, ласим на похвалу.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, відданим другом.

Опанас — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві старанний, неквапливий. В дорослому віці стає лідером, любить керувати людьми.

Роман — латинське ім’я, перекладається як “мешканець Риму”. В дитинстві щедрий, товариський. В дорослому віці стає веселим, життєлюбним.

Христина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “християнка”. В дитинстві емоційна, цілісна. В дорослому віці стає сімейною, справедливою.

День ангела 24 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 24 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, підказує правильний шлях і дарує внутрішній спокій. Бажаю, щоб серце завжди було наповнене світлом, любов’ю і вірою!

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч — у радості й тривозі, у тиші й метушні, у кожному твоєму дні. Бажаю тобі сили духу, щирих друзів, теплих обіймів і здійснення усіх добрих задумів.

***

Сердечно вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе гармонію в душу, натхнення для серця й нові надії для життя. Нехай небеса оберігають тебе і дарують щедрі благословення!

***

Зі святом твого небесного покровителя! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для добра, щастя й любові. Нехай твій ангел тримає тебе за руку у хвилини сумнівів і веде крізь усе до світла.

***

У День ангела бажаю тобі внутрішньої гармонії, теплих людей поруч і щоденної небесної підтримки. Нехай твій янгол-охоронець береже тебе від усього злого, а ти завжди залишайся вірною (им) собі та своєму серцю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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