Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Російський солдат / © Associated Press

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За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 1050 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1 046 270 осіб.

Про це 24 липня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.07.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 046 270 (+1050) осіб

танків — 11046 (+5)

бойових броньованих машин — 23047 (+10)

артилерійських систем — 30746 (+24)

РСЗВ — 1446

засоби ППО — 1199

літаків — 421

гелікоптерів — 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47638 (+86)

крилаті ракети — 3533

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 56137 (+96)

спеціальна техніка — 3935

Раніше директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут пояснив, чому Україна втрачає більше бійців, ніж залучає. З його слів, на сьогодні Росія демонструє вищу ефективність у веденні затяжної війни — не лише завдяки великій армії, а й через добре організовану оборонну промисловість, підтримку союзників та здатність швидко навчатися на полі бою.

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими. Він уточнив, що в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.