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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 1050 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1 046 270 осіб.

Про це 24 липня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 046 270 (+1050) осіб

  • танків — 11046 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23047 (+10)

  • артилерійських систем — 30746 (+24)

  • РСЗВ — 1446

  • засоби ППО — 1199

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47638 (+86)

  • крилаті ракети — 3533

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 56137 (+96)

  • спеціальна техніка — 3935

Раніше директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут пояснив, чому Україна втрачає більше бійців, ніж залучає. З його слів, на сьогодні Росія демонструє вищу ефективність у веденні затяжної війни — не лише завдяки великій армії, а й через добре організовану оборонну промисловість, підтримку союзників та здатність швидко навчатися на полі бою.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими. Він уточнив, що в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.

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