У США назвали ключовий інструмент тиску на Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Американський сенатор від Республіканців Ліндсі Грем назвав те, що може змусити диктатора-президента РФ Володимира Путіна сісти на стіл переговорів.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

“Я дуже радий бачити, що наші європейські союзники ухвалили ще один пакет санкцій проти Путіна та його воєнної машини”, - прокоментував американський політик запровадження 18-го пакету антиросійських санкцій.

Реклама

Особливо привітав Грем пункт, що знижує цінову межу на закупівлі російської нафти з $60 до $47,60 за барель.

“Це потужний крок у правильному напрямку, але мета –повне припинення купівлі нафти й газу з Росії, доки Путін не сяде за стіл переговорів”, - наголосив сенатор.

Також Грем заявив, що “час спливає”, адже президент Дональд Трамп висловився про “готовність запровадити до 100% тарифів щодо країн, які купують дешеву російську нафту”. Головні порушники, каже Грем, Китай, Індія та Бразилія.

Нагадаємо, 18 липня було затверджено 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, після того як Словаччина зняла своє вето. Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас він є “одним з найжорсткіших” на цей момент.

Реклама

Тим часом в РФ продовжують хибно стверджувати, що нібито санкції не впливають на російську економіку. Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що цей пакет не змінить позиції Москви, що її економіка виживе, а Кремль даоі продовжуватиме боротьбу з українськими силами.

Дата публікації 18:02, 21.07.25 Кількість переглядів 26 У Києві – конференція дипломатів! Зеленський розповів послам, що від них чекає Україна