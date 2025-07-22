Владимир Путин. / © Associated Press

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Американский сенатор от Республиканцев Линдси Грэм назвал то, что может вынудить диктатора-президента РФ Владимира Путина сесть на стол переговоров.

Об этом он написал в социальной сети X.

"Я очень рад видеть, что наши европейские союзники приняли еще один пакет санкций против Путина и его военной машины", - прокомментировал американский политик введение 18-го пакета антироссийских санкций.

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Особенно поздравил Грэм пункт, снижающий ценовой предел на закупке российской нефти с $60 до $47,60 за баррель.

"Это мощный шаг в правильном направлении, но цель - полное прекращение покупки нефти и газа из России, пока Путин не сядет за стол переговоров", - подчеркнул сенатор.

Также Грэм заявил, что "время идет", ведь президент Дональд Трамп высказался о "готовности ввести до 100% тарифов по странам, покупающим дешевую российскую нефть". Главные нарушители, говорит Грэм, Китай, Индия и Бразилия.

Напомним, 18 июля был утвержден 18 пакет санкций Европейского Союза против России, после того как Словакия сняла свое вето. Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас он является "одним из самых жестких" на данный момент.

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Тем временем в РФ продолжают ошибочно утверждать, что санкции не влияют на российскую экономику. В частности, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что этот пакет не изменит позиции Москвы, что ее экономика выживет, а Кремль даои будет продолжать борьбу с украинскими силами.

Дата публикации 18:02, 21.07.25 Количество просмотров 25 В Киеве – конференция дипломатов! Зеленский рассказал послам, что от них ждет Украина