Террористы атаковали здание суда: есть погибшие и раненые

В результате теракта 22 лица получили ранения / © Associated Press

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В городе Захед иранской провинции Систан и Белуджистан террористы пытались проникнуть в здание суда. Правоохранители ликвидировали злоумышленников.

Об атаке пишет иранское агентство IRNA со ссылкой на местных правоохранителей.

По словам правоохранителей, утром три члена террористической группы, выдавая себя за клиентов, пытались проникнуть в судебный департамент Захедана.

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Силы безопасности вступили в столкновение. Двоих нападавших убили во время бегства, а третьего до того, как он успел подорвать гранату, говорят полицейские.

В результате взрыва этой гранаты погибли несколько гражданских, в том числе мать и годовалый ребенок. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в Захедане сообщил о шести погибших.

В отдельном заявлении говорится, что в результате нападения еще 22 человека получили ранения, большинство травмированных — обычные граждане.

Судебная система Ирана также подтвердила нападение и последующие столкновения в своем заявлении, сообщив, что несколько человек получили ранения и что на место происшествия направили спасателей.

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Агентство Reuters пишет, что ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш аль-Адль», которую Иран считает террористической.

Напомним, в Пакистане террорист-смертник на своем авто протаранил колонну китайских инженеров, работавших над проектом строительства дамбы. Погибли шесть человек.