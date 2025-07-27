Ночью в России взрывалось: где горит стратегический объект после ударов дронов

После ударов возник пожар / © Associated Press

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В ночь на 27 июля в Волгоградской области РФ вспыхнул пожар в районе нефтебазы. Поражение пришлось на подстанцию в районе села Октябрьское.

Об этом пишут местные паблики.

Отмечается, что возгорание возникло при атаке дронов. Официально российские власти не подтвердили попадание в нефтебазу.

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В то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров признал нарушение электроснабжения на железной дороге и подтвердил, что в результате атаки дронов возникла аварийная ситуация на контактной сети.

«Подразделения ПВО Минобороны России сработали штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Жовтневом районе», — отметил Бочаров.

Напомним, 26 июля ударные беспилотники атаковали Ставрополь в РФ. Под ударом оказался оборонный завод «Сигнал».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что на Ставрополье отражали атаку беспилотников.

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