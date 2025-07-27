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Ночью в России взрывалось: где горит стратегический объект после ударов дронов
В России ночью снова было неспокойно — в этот раз в Волгоградской области. Там возник пожар после атаки неизвестных беспилотников.
В ночь на 27 июля в Волгоградской области РФ вспыхнул пожар в районе нефтебазы. Поражение пришлось на подстанцию в районе села Октябрьское.
Об этом пишут местные паблики.
Отмечается, что возгорание возникло при атаке дронов. Официально российские власти не подтвердили попадание в нефтебазу.
В то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров признал нарушение электроснабжения на железной дороге и подтвердил, что в результате атаки дронов возникла аварийная ситуация на контактной сети.
«Подразделения ПВО Минобороны России сработали штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Жовтневом районе», — отметил Бочаров.
Напомним, 26 июля ударные беспилотники атаковали Ставрополь в РФ. Под ударом оказался оборонный завод «Сигнал».
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что на Ставрополье отражали атаку беспилотников.