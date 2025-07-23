В России беспилотники атаковали ряд городов: произошли яркие "прилеты" (видео)

Вспышки огня во время атаки на Ростовскую область 23 июля

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Дроны атаковали ряд российских городов в ночь на 23 июля. Взрывы гремели в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Россияне ночью заявили об ударах по пригороду Ростова-на-Дону, по Таганрогу, Воронежу, Волгограду и Каменск-Шахтинску. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах, шуме двигателей беспилотников и вспышках в небе.

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В Новочеркасске, что в Ростовской области, беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру. Под ударом также были местная ГРЭС и здание «Ростелекома». В городе зафиксированы возгорания, взрывы, разрушения. Движение транспорта в районе железнодорожного переезда заблокировано.

Россияне заявляют о трех раненых в Новочеркасске: осколочные ранения, у одного — пробит живот.

По словам губернатора Ростовской области, удары пришлись сразу по нескольким местам: Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Аксайский и Родионово-Несвитайский. Загорелись дома, дачи, сухостой. В одном месте БпЛА повис в дереве, в другом — упал без взрыва. Повреждены машины, выбиты окна, крыши — снесены.

Кроме того, в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода вводили план «Ковер»: действовали ограничения на полеты авиации.

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В свою очередь российское Минобороны утверждает о сбитии 51 якобы украинского дрона в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Дата публикации 08:43, 23.07.25 Количество просмотров 13 Дроны атаковали Россию: больше всего досталось Новочеркасску

К слову, предыдущей ночью дроны атаковали завод АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», что в Самарской области РФ. Это один из крупнейших производителей в области газопереработки, нефтехимии и органического синтеза в стране-агрессоре и Восточной Европе.