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РФ атаковала Днепропетровщину: в Кривом Роге — разрушения (фото)
Серия российских атак на Днепропетровщину привела к пожарам и разрушениям в Кривом Роге, Синельниковском и Никопольском районах.
Российские войска атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Из-за попадания в Кривом Роге произошли разрушения, возникли пожары и было повреждено промышленное предприятие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Во время ночной дроновой атаки на Днепропетровщину украинские защитники неба сбили восемь беспилотников. Однако, произошли и попадания.
Так, в Кривом Роге частично был разрушен частный дом, еще четыре дома получили повреждения. Загорелось здание, которое не эксплуатировалось, частное предприятие и солнечные панели. Огонь уже потушили. Было повреждено и промышленное предприятие.
Из-за ударов в Синельниковском районе было побито фермерское хозяйство. Разбита сельскохозяйственная техника — тракторы и комбайны. Там также вспыхнул пожар. Повреждены и магазин, амбулатория, спортзал, школа, учреждение культуры и административное здание.
Российская армия обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. Громко было в Марганецкой и Покровской громадах. Повреждены два частных дома.
Напомним, в ночь на 23 августа в Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении нескольких ударных БпЛА в направлении города.