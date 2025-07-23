Пожар в Кривом Роге в результате атаки в ночь на 23 июля / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Из-за попадания в Кривом Роге произошли разрушения, возникли пожары и было повреждено промышленное предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Во время ночной дроновой атаки на Днепропетровщину украинские защитники неба сбили восемь беспилотников. Однако, произошли и попадания.

Реклама

Так, в Кривом Роге частично был разрушен частный дом, еще четыре дома получили повреждения. Загорелось здание, которое не эксплуатировалось, частное предприятие и солнечные панели. Огонь уже потушили. Было повреждено и промышленное предприятие.

Из-за ударов в Синельниковском районе было побито фермерское хозяйство. Разбита сельскохозяйственная техника — тракторы и комбайны. Там также вспыхнул пожар. Повреждены и магазин, амбулатория, спортзал, школа, учреждение культуры и административное здание.

Российская армия обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. Громко было в Марганецкой и Покровской громадах. Повреждены два частных дома.

Последствия обстрела Никопольского района / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Никопольского района / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, в ночь на 23 августа в Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении нескольких ударных БпЛА в направлении города.

Реклама