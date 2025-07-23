Зеленский сообщил, когда состоится новый обмен пленными

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Украина готовит новый обмен пленными с агрессором Россией. В настоящее время начались необходимые для этого процедуры.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Именно сейчас уже начались необходимые процедуры для нового обмена. Мы завтра ждем наших людей. Я очень надеюсь, что все удастся", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, благодаря партнерам Киев пытается обеспечить увольнение. В частности, гражданских заложников и возвращение украинских детей, похищенных Российской Федерацией.

Напомним, на днях президент заявил, что Украина работает над еще одним обменом пленными. Киев продолжает выполнять договоренности на прошлой встрече в Стамбуле, подчеркнул Зеленский. Впрочем, тогда конкретные термины не были озвучены.

Заметим, что в Кремле называют "очень тяжелой" тему украинского урегулирования. Мол, "достижение договоренностей по обмену или возвращению тел - это уже результат". По словам представителя диктатора РФ Дмитрия Пескова, "придется много поработать" прежде чем говорить о возможности встреч двух сторон "на высоком и высшем уровнях".

Дата публикации 14:47, 21.07.25 Количество просмотров 45 Третий раунд переговоров? Зеленский сделал заявление