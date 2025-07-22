Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле рассчитывают, что новый раунд прямых российско-украинских переговоров состоится уже на этой неделе.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров в Стамбуле. Политик также нагло подчеркнул, мол, Кремлю "в вопросе украинского урегулирования намерено обеспечивать свои интересы".

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"Россия и Украина в ходе переговоров должны обсудить сложные темы. В частности, проекты меморандумов", - сказал представитель диктатора РФ.

Кроме того, говорит Песков, якобы рассчитывать на прорывы во время нового раунда переговоров не стоит, намекая на Украину.

Новая встреча Украины и России

Президент Владимир Зеленский заявил, что новая встреча украинской делегации с представителями агрессорки России в Турции состоится "в ближайшее время". Предварительная дата – среда, 23 июля.

Президент подчеркнул, что поручил сформировать делегацию для новых переговоров с российской стороной в Стамбуле. Ее возглавит Рустем Умеров. В составе будут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента.

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В свою очередь, в Москве говорят, мол, к новым переговорам с Украиной готовы и якобы ждут только решения Киева. Российскую группу будет возглавлять помощник "фюрера" Владимир Мединский.