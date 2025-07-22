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Умер польский генерал, который угрожал атаковать Калининградскую область России
Вальдемару Скшипчаку было 69 лет.
Ушел из жизни польский генерал Вальдемар Скшипчак, который угрожал атаковать Калининградскую область России. Ему было 69 лет.
Информацию о смерти генерала на портале X сообщил министр обороны Польши.
«До нас дошла печальная новость о смерти генерала Вальдемара Скшипчака. Это огромная утрата для его близких и для всей нашей военной семьи. Профессионализм, преданность Родине, патриотизм — вот слова, которые приходят на ум, когда мы вспоминаем Господина Генерала. Благодарю за тысячи подготовленных солдат, за командование ими как в стране, так и на миссиях. За опыт, которым Генерал до самого конца делился с молодым поколением. Сегодня наши мысли и молитвы с семьей, скорбящей по утрате», — написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Биография генерала Вальдемара Скшипчака с самого раннего детства была тесно связана с армией. Он родился 19 января 1956 года в Щецине. Юность провёл в Колобжеге, где его отец в течение 20 лет служил в 32-м механизированном полку. В 1991 году Вальдемар Скшипчак стал командиром этой части.
Продолжая семейную традицию, он начал военное обучение в 1976 году. Был выпускником Танкового училища имени Стефана Чарнецкого в Познани, Академии Генерального штаба Войска Польского в Варшаве, а также прошёл последипломные оперативно-стратегические курсы в Академии национальной обороны в Варшаве.
В период с 2006 по 2009 год военный занимал должность командующего Сухопутными войсками. Ранее он командовал, в частности, Многонациональной дивизией «Центр-Юг» в Ираке. В 2012–2013 годах он исполнял обязанности заместителя министра обороны по вопросам вооружения и модернизации.
После ухода из армии Скшипчак начал активно выступать в СМИ в качестве военного эксперта. Основал блог, на котором комментировал текущую ситуацию в польской армии. Генерал также давал интервью Charter97.org.
Генерал Вальдемар Скшипчак имел на своем счету множество польских и зарубежных наград, в том числе Кавалерский крест, Командорский крест Ордена Возрождения Польши, Золотой Крест Заслуги. Он также был удостоен звания Офицера Ордена «Легион Заслуг» в США и Великого Офицера Ордена Заслуги в Португалии.
Напомним, польский генерал Валдемар Скшипчак заявлял, что российские оккупанты, вероятно, не остановятся на уже захваченной территории и будут продвигаться и дальше. Он также заявил, что в этой ситуации «единственное спасение для Украины — это переговоры».