В Украине разбился истребитель Mirage 2000: Игнат рассказал подробности

Mirage 2000 / © wikipedia.org

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во время полета вечером 22 июля у истребителя Mirage-2000 отказала авиационная техника. Пилот успешно катапультировался. Последствий на земле тоже нет.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

По его словам, управлять истребителем было дальше невозможно. Впрочем, пилот использовал все возможности, чтобы направить борт в безлюдное место вдали от населенного пункта.

Реклама

"Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта. Подобные события не редкость в мировой практике. Главное - жив-здоров, без последствий на земле", - подчеркнул И.

Представитель ПС также обратился к представителям СМИ и попросил "не прибегать к преждевременным выводам". Игнат добавил, что "с техникой в небе такое случается, причины выяснят".

Заметим, что Mirage-2000 – самолет с одним двигателем.

Как сообщалось, вечером 22 июля разбился истребитель ВСУ Mirage 2000. Пилоту удалось катапультироваться. Его состояние стабильное, пострадавших на земле нет. Причины инцидента выясняется специальной комиссией.

Реклама

Напомним, в марте французские истребители Mirage-2000 начали выполнять боевые задания в украинском небе. Во время атаки россиян 7 марта плоты этих самолетов сняли моменты сбивания вражеских ракет Х-101.

Дата публикации 12:05, 26.06.25 Количество просмотров 195 Летчик-истребитель Denfix уничтожил Shahed в ночном небе