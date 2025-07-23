В Україні розбився винищувач Mirage 2000: Ігнат розповів подробиці

Mirage 2000 / © wikipedia.org

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Під час польоту ввечері 22 липня у винищувача Mirage-2000 відмовила авіаційна техніка. Пілот успішно катапультувався. Наслідків на землі також немає.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

З його слів, керувати винищувачем було далі неможливо. Втім, пілот використав усі можливості, аби направити борт до безлюдного місця подалі від населеного пункту.

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“Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, без наслідків на землі“, - наголосив Ігнат.

Представник ПС також звернувся до представників ЗМІ та попросив “не вдаватися до передчасних висновків”. Ігнат додав, що “з технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують”.

Зауважимо, що Mirage-2000 – це літак з одним двигуном.