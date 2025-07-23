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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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61
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ

Втрати РФ / © Associated Press

Станом на ранок 23 липня ЗСУ знищили 1 045 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 045 220 (+970) осіб,

  • танків – 11041 (+3) од,

  • бойових броньованих машин – 23037 (+2) од,

  • артилерійських систем – 30722 (+42) од,

  • РСЗВ – 1446 (+1) од,

  • засоби ППО – 1199 (+0) од,

  • літаків – 421 (+0) од,

  • гелікоптерів – 340 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47552 (+115),

  • крилаті ракети – 3533 (+0),

  • кораблі / катери – 28 (+0),

  • підводні човни – 1 (+0),

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56041 (+88),

  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

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