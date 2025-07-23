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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
Станом на ранок 23 липня ЗСУ знищили 1 045 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 045 220 (+970) осіб,
танків – 11041 (+3) од,
бойових броньованих машин – 23037 (+2) од,
артилерійських систем – 30722 (+42) од,
РСЗВ – 1446 (+1) од,
засоби ППО – 1199 (+0) од,
літаків – 421 (+0) од,
гелікоптерів – 340 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47552 (+115),
крилаті ракети – 3533 (+0),
кораблі / катери – 28 (+0),
підводні човни – 1 (+0),
автомобільна техніка та автоцистерни – 56041 (+88),
спеціальна техніка – 3935 (+0).