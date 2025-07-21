Зграї дронів Shahed пробивають небо: ППО України на межі перевантаження

ППО України. / © ТСН

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Масовані “рої” російських дронів дедалі частіше проривають українську протиповітряну оборону. За даними Повітряних сил ЗСУ, з квітня по червень кількість успішних влучань Shahed-ів зросла утричі порівняно з попереднім періодом.

Про це пише Financial Times.

Йдеться про іранські дрони-камікадзе, які тепер виготовляються в Росії під назвою “Герань”. У червні середній рівень прориву ППО становив 15% проти 5% у попередньому кварталі. В окремі дні зафіксовано рекордну кількість запусків — до 728 дронів і хибних цілей у комбінації з ракетами.

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Аналітики вказують, що справа не у слабкості української ППО, а в адаптації російської тактики. За словами Ясіра Аталана з Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), дрони почали літати на вищих висотах, поза зоною ураження кулеметів, що встановлені на мобільних платформах, і діють групами, які важко відслідкувати.

Модифіковані Shahed-и можуть досягати швидкості до 800 км/год у пікіруванні, що ускладнює їхнє перехоплення. При цьому Росія поєднує дрони з балістичними та крилатими ракетами, щоб дезорієнтувати українську ППО.

У ніч проти понеділка Повітряні сили повідомили про атаку понад 400 безпілотників. І хоча більшість було збито, близько 5,4% влучили в цілі — це вище за середній показник останніх місяців.

Захист України наразі включає радіоелектронну боротьбу, кулемети, зенітки та сучасні гармати Oerlikon Skynex, проте інтенсивність атак ставить систему під тиск. За словами експерта CSIS Тома Карако, постачання нових перехоплювачів Patriot затягується, і черга на ракети вже розтяглася на кілька місяців.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що під час кожної масованої атаки Україна збиває десятки дронів Shahed за допомогою власних безпілотників-перехоплювачів. Ці нові системи стали результатом співпраці з американською компанією Swift Beat, яку очолює Ерік Шмідт. Згідно з домовленістю, сторони планують спільно виробити сотні тисяч дронів, зокрема перехоплювальних.

Минулого тижня Зеленський повідомив, що система ППО демонструє “хороші результати” з новими технологіями, зокрема вдається збивати сотні російських Shahed-ів за тиждень. За його словами, всі зустрічі з партнерами цього тижня були присвячені масштабуванню виробництва цих безпілотників.

Український експерт з дронів Олександр Матвієнко з бюлетеня Counteroffensive Pro пояснив, що ефективні дрони-перехоплювачі мають досягати висоти щонайменше 6 км і швидкості 200 км/год, щоби мати змогу знищувати Shahed-и. Ці перехоплювачі особливо корисні для відбиття точкових атак, які можуть паралізувати українські мобільні вогневі групи, що досі використовують застарілу тактику — зокрема кулемети на пікапах.

Росія тим часом змінила тактику — замість масових обстрілів по всій країні, вона фокусується на атаках по одному або двох містах одночасно. Це дозволяє концентрувати сили та проривати оборону.

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Ендрю Тернер, колишній маршал авіації Королівських ВПС і нинішній директор Saibre Capital, назвав протистояння між дронами та ППО прикладом постійної гонки технологій. За його словами, в Україні нові заходи, контрзаходи та “контрконтрзаходи” з’являються щодва тижні, що створює безпрецедентну швидкість змін у повітряній війні.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масштабний нічний обстріл України. Російська армія задіяла 450 повітряних цілей, проте українські сили ППО продемонстрували високу ефективність.