Стаи дронов Shahed пробивают небо: ПВО Украины на грани перегрузки

ПВО Украины. / © ТСН

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Массированные "рои" российских дронов все чаще прорывают украинскую противовоздушную оборону. По данным Воздушных сил ВСУ, с апреля по июнь количество успешных попаданий Shahed-ов возросло втрое по сравнению с предыдущим периодом.

Об этом пишет Financial Times.

Речь идет об иранских дронах-камикадзе, которые теперь производятся в России под названием Герань. В июне средний уровень прорыва ПВО составил 15% против 5% в прошлом квартале. В отдельные дни зафиксировано рекордное количество запусков - до 728 дронов и ложных целей в комбинации с ракетами.

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Аналитики указывают, что дело не в слабости украинских ПВО, а в адаптации российской тактики. По словам Ясира Аталана из Центра стратегических и международных исследований (CSIS), дроны начали летать на более высоких высотах, вне зоны поражения пулеметов, установленных на мобильных платформах, и действуют тяжело отслеживающими группами.

Модифицированные Shahed могут достигать скорости до 800 км/ч в пикировании, что затрудняет их перехват. При этом Россия объединяет дроны с баллистическими и крылатыми ракетами, чтобы дезориентировать украинскую ПВО.

В ночь на понедельник Воздушные силы сообщили об атаке более 400 беспилотников. И хотя большинство было сбито, около 5,4% попали в цели — это выше среднего показателя последних месяцев.

Защита Украины включает радиоэлектронную борьбу, пулеметы, зенитки и современные пушки Oerlikon Skynex, однако интенсивность атак ставит систему под давление. По словам эксперта CSIS Тома Карако, поставки новых перехватчиков Patriot затягиваются, и очередь на ракеты уже растянулась на несколько месяцев.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что во время каждой массированной атаки Украина сбивает десятки дронов Shahed с помощью собственных беспилотников-перехватчиков. Эти новые системы стали результатом сотрудничества с американской компанией Swift Beat, возглавляемой Эрик Шмидтом. Согласно договоренности, стороны планируют совместно произвести сотни тысяч дронов, в том числе перехватывающих.

На прошлой неделе Зеленский сообщил, что система ПВО демонстрирует "хорошие результаты" с новыми технологиями, в частности, удается сбивать сотни российских Shahed-ов в неделю. По его словам, все встречи с партнерами на этой неделе были посвящены масштабированию производства этих беспилотников.

Украинский эксперт по дронам Александр Матвиенко из бюллетеня Counteroffensive Pro пояснил, что эффективные дроны-перехватчики должны достигать высоты не менее 6 км и скорости 200 км/ч, чтобы иметь возможность уничтожать Shahed-и. используют устаревшую тактику – в частности пулеметы на пикапах.

Россия в это время изменила тактику — вместо массовых обстрелов по всей стране, она фокусируется на атаках по одному или двум городам одновременно. Это позволяет концентрировать силы и прорывать оборону.

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Эндрю Тернер, бывший маршал авиации Королевских ВВС и нынешний директор Saibre Capital, назвал противостояние между дронами и ПВО примером постоянной гонки технологий. По его словам, в Украине новые меры, контрмеры и "контрконтрмеры" появляются каждые две недели, что создает беспрецедентную скорость изменений в воздушной войне.

Напомним, ночью Россия совершила масштабный ночной обстрел Украины. Российская армия задействовала 450 воздушных целей, однако украинские силы ПВО продемонстрировали высокую эффективность.