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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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На военном аэродроме в России уничтожен истребитель СУ-27: видео

Учебно-боевой самолет использовали для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Российские истребители Су-27

Российские истребители Су-27 / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 26 июля на военном аэродроме «Армавир» в Краснодарском крае РФ сгорел учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, как кто-то подходит к самолету, а вскоре вспыхивает его хвостовая часть.

Пламя разгорается все больше и больше, охватывая весь истребитель.

В украинской военной разведке отметили, что аэродром «Армавир» и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома — отсутствует.

«Сопротивление кремлевскому режиму внутри России — растет», — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, в российском городе Санкт-Петербурге отменили главный военно-морской парад, который должен был состояться 27 июля по случаю «Дня ВМФ РФ», из-за угрозы безопасности.

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