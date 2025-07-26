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На военном аэродроме в России уничтожен истребитель СУ-27: видео
Учебно-боевой самолет использовали для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.
В ночь на 26 июля на военном аэродроме «Армавир» в Краснодарском крае РФ сгорел учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны.
На опубликованных кадрах видно, как кто-то подходит к самолету, а вскоре вспыхивает его хвостовая часть.
Пламя разгорается все больше и больше, охватывая весь истребитель.
В украинской военной разведке отметили, что аэродром «Армавир» и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.
По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома — отсутствует.
«Сопротивление кремлевскому режиму внутри России — растет», — говорится в сообщении ГУР.
Напомним, в российском городе Санкт-Петербурге отменили главный военно-морской парад, который должен был состояться 27 июля по случаю «Дня ВМФ РФ», из-за угрозы безопасности.