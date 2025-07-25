В России отменили праздничный парад кораблей: в чем причина

Парад кораблей в Санкт-Петербурге. Архивное фото / © ASTRA

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В российском городе Санкт-Петербурге не состоится главный военно-морской парад, посвященный празднованию «Дня ВМФ РФ» в воскресенье, 27 июля.

Об этом сообщает местное издание «Фонтанка» со ссылкой на объявление городского комитета по транспорту

«Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены», — говорится в сообщении властей Санкт-Петербурга.

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Причина отмены праздничных мероприятий не называется, но «Фонтанка» уточняет, что речь идет о соображениях безопасности.

Российское издание напомнило, что в прошлом году заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что украинские спецслужбы якобы готовили теракт во время выступления Владимира Путина на параде в Петербурге.

Праздничный концерт перенесли из Петербурга на Якорную площадь в Кронштадте — он продлится 27 июля целый день. Сегодня туда привезли главную икону ВМФ и провели молебен, в нем участвовал губернатор Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.

Впоследствии Петербургский комитет по транспорту отредактировал сообщение об отмене парада. В публикации оставили лишь информацию об «ограничениях и запретах для плавания на маломерных судах».

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Редактирование объяснили тем, что организатором мероприятий является Минобороны РФ.

Напомним, утром 17 июля из-за атаки беспилотников на Санкт-Петербург в местном аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения и задержали ряд авиарейсов.