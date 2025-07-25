У Росії скасували святковий парад кораблів: у чому причина

Парад кораблів у Санкт-Петербурзі. Архівне фото / © ASTRA

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У російському місті Санкт-Петербурзі не відбудеться головний військово-морський парад, присвячений святкуванню «Дня ВМФ РФ» у неділю, 27 липня.

Про це повідомляє місцеве видання «Фонтанка» з посиланням на оголошення міського комітету з транспорту

«Салют, Головний військово-морський парад, а також проходження колон водних вітрильних, гребних та моторних суден та гідроциклів скасовано», — йдеться у повідомленні влади Санкт-Петербурга.

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Причина скасування святкових заходів не називається, але «Фонтанка» уточнює, що йдеться про міркування безпеки.

Російське видання нагадало, що торік заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявляв, що українські спецслужби нібито готували теракт під час виступу Володимира Путіна на параді в Петербурзі.

Святковий концерт перенесли з Петербурга на Якірну площу в Кронштадті — він триватиме 27 липня цілий день. Сьогодні туди привезли головну ікону ВМФ та провели молебень, у ньому брав участь губернатор Олександр Беглов та головнокомандувач ВМФ РФ Олександр Моїсеєв.

Згодом Петербурзький комітет з транспорту відредагував повідомлення про скасування параду. У публікації залишили лише інформацію про «обмеження та заборони для плавання на маломірних судах».

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Редагування пояснили тим, що організатором заходів є Міноборони РФ.

Нагадаємо, вранці 17 липня через атаку безпілотників на Санкт-Петербург в місцевому аеропорту «Пулково» запровадили тимчасові обмеження та затримали низку авіарейсів.